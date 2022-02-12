Эспаньол – Барселона. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 24-го тура испанской Примеры «Эспаньол» – «Барселона».

«Эспаньол» накануне проиграл на выезде «Атлетику» со счетом 1:2, хотя первым забил в этой встрече. А «Барселона» в центральном матче тура одержала победу над мадридским «Атлетико» (4:2).

Да, это будет каталонское дерби. Но команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы Примеры. «Эспаньол» идет на 13-м месте, а «Барса», у которой был период невыразительной игры и невыразительных результатов, расположилась на 4-й позиции. Каталонцы потихоньку выходят из кризиса. Победный матч с «Атлетико» взбодрил «блаугранас». Первый тайм и начало второго показали, что действительно «Барселона» жива и есть, с кем расти и прогрессировать. Сейчас Хави наигрывает новых футболистов. Траоре – это очень хорошее приобретение. И Обамеянг, думаю, со временем вольется в состав. Если не брать во внимание красную карточку, Дани Алвес сыграл шикарный матч с «Атлетико». Каталонцы в матче с мадридцами показали, что они живы и что все нормально будет со временем. Но нужно время!

В этом каталонском дерби, я думаю, «Барселона» не упустит свое. Сейчас мне нравится, как «Барселона» играет», - сказал Воробей.

Матч «Эспаньол» – «Барселона» состоится 13-го февраля. Начало встречи в 22:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.