Роналду впервые с 2009 года не забил в шести матчах подряд

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Саутгемптон» (1:1) в 25-м туре АПЛ, а звездный португалец Криштиану Роналду не может забить вот уже шесть матчей подряд.
Для пятикратного обладателя «Золотого мяча» это нетипичная ситуация, последний раз такое было еще в 2009 году, года Роналду также играл в составе «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что Криштиану в текущем календарном году еще не забивал и не отдавал ассистов.
Источник — Gracenote Live
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