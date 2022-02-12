Роналду впервые с 2009 года не забил в шести матчах подряд

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Саутгемптон» (1:1) в 25-м туре АПЛ, а звездный португалец Криштиану Роналду не может забить вот уже шесть матчей подряд.



Для пятикратного обладателя «Золотого мяча» это нетипичная ситуация, последний раз такое было еще в 2009 году, года Роналду также играл в составе «Манчестер Юнайтед».



Отметим, что Криштиану в текущем календарном году еще не забивал и не отдавал ассистов.