Не забивает Роналду – нет победы. Ман Юнайтед потерял очки с Саутгемптоном

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле не смог обыграть «Саутгемптон». Игра завершилась со счетом 1:1.
Форвард МЮ Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но голом не отмечался.
«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 1:1
Голы: Санчо, 21 – Адамс, 48.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактоминей (Эланга, 76), Роналду, Рэшфорд (Лингард, 82), Санчо.
«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек (Стивенс, 46), Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси (Ливраменто, 71), Ромеу (Диалло, 90), Уорд-Проуз, Адамс, Броя.
Источник — Sport.ua
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