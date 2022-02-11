25-й тур
Ман Юнайтед
0 : 0
Саутгемптон
12.02.2022 14:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англи

«Красным дьяволам» нужны очки в борьбе за место в топ-4 таблицы АПЛ

  • 11.02.2022 17:55
  • 72 просмотра
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англи
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 февраля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 25 тура английского чемпионата, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:30 по Киеву.

«Манчестер Юнайтед»

 

Команда Ральфа Рангника занимает 6 место в текущей турнирной таблице английского чемпионата. В ее активе 39 очков после 23 матчей (11 побед, 6 ничьих, 6 поражений).

В прошедший мид-уик (8 февраля) манкуанинцы в гостях разошлись миром 1:1 с «Бернли». Эта ничья прервала серию команды из двух побед («Брентфорд» - 3:1 в гостях, «Вест Хэм» - 1:0 дома). Зато у «красных дьяволов» продолжается серия без неудач, которая насчитывает уже четыре встречи (2 победы, 2 ничьих). В последний раз «Манчестер Юнайтед» проигрывал в АПЛ 3 января дома «Вулверхэмптону» - 0:1.

В текущем 2022 году подопечные Рангника во всех турнирах провели 7 матчей, добились в них 3 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. 4 февраля они в 1/16 финала Кубка страны сыграли дома в основное время вничью 1:1 с «Мидлсбро», но затем потерпели фиаско в серии послематчевых пенальти (7:8).

«Саутгемптон»

 

Подопечные Ральфа Хазенхюттля в турнирной таблице АПЛ располагаются на 10 позиции. В 23 проведенных поединках они набрали 28 очков (6 побед, 10 ничьих, 7 поражений). На сегодня «святые» едва ли не самые миролюбивые в лиге. Их 10 ничьих – это третий показатель в чемпионате Англии (12 - у «Брайтона», 11 - у «Бернли»).

В пяти своих последних матчах «Саутгемптон» добился двух побед при двух ничьих и одном поражении. 15 января парни Хазенхюттля проиграли на выезде «Вулвз» (1:3). До этой осечки у них была домашняя ничья 1:1 с «Тоттенхэмом» и победа 4:1 дома над «Брентфордом». После же имела места также домашняя ничья 1:1 с «Манчестер Сити» и выездная победа над «Тоттенхэмом» (3:2).

На сегодня по результатам на выезде у «святых» по АПЛ 11-й показатель – 12 очков после 12 игр (3 победы, 3 ничьи, 6 поражений).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.64 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Бруно Фернандеш, Мактоминей, Погба, Рэшфорд, Криштиану Роналду, Санчо.

«Саутгемптон»: Форстер – Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Петерс, Уорд-Проуз, Ромеу, Армстронг, Эльюнусси, Адамс, Броя.

12 февраля, суббота

«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 14:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua — 1:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Askaron, 11.02.2022 18:48
    0
    Оле вернись? Когда они уже что-то путное начнут показывать, то что происходит сейчас (при таком то составе и учитывая соперников) футболом назвать сложно.
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