На два дня. Металлист прилетел в Харьков со второго сбора

12 февраля в 14:40 самолет с делегацией «Металлиста» на борту благополучно приземлился в Международном аэропорту «Харьков».

После 12 дней работы на тренировочном сборе в Белеке на украинскую землю ступили все отечественные футболисты, а также некоторые легионеры.

Вылет команды Александра Кучера в Турцию запланирован на 14 февраля, а возвращение с третьего сбора – на 24-е.

В пятницу «Металлист» проиграл «Полесью» в рамках решающего матча на турнире Winter Cup 2022.