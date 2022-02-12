На два дня. Металлист прилетел в Харьков со второго сбора

12 февраля в 14:40 самолет с делегацией «Металлиста» на борту благополучно приземлился в Международном аэропорту «Харьков».
После 12 дней работы на тренировочном сборе в Белеке на украинскую землю ступили все отечественные футболисты, а также некоторые легионеры.
Вылет команды Александра Кучера в Турцию запланирован на 14 февраля, а возвращение с третьего сбора – на 24-е.
В пятницу «Металлист» проиграл «Полесью» в рамках решающего матча на турнире Winter Cup 2022.
Источник — ФК Металлист
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