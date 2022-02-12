На два дня. Металлист прилетел в Харьков со второго сбора

Вылет на третий запланирован на понедельник

  • 12.02.2022 16:10
  • 473 просмотра
  • 2 комментария
На два дня. Металлист прилетел в Харьков со второго сбора
© ФК Металлист

12 февраля в 14:40 самолет с делегацией «Металлиста» на борту благополучно приземлился в Международном аэропорту «Харьков». 

После 12 дней работы на тренировочном сборе в Белеке на украинскую землю ступили все отечественные футболисты, а также некоторые легионеры. 

Вылет команды Александра Кучера в Турцию запланирован на 14 февраля, а возвращение с третьего сбора – на 24-е.

В пятницу «Металлист» проиграл «Полесью» в рамках решающего матча на турнире Winter Cup 2022.

Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Augusto, 12.02.2022 16:57
    +2
    andi Mir, 12.02.2022 16:19
    В аэропорт надеюсь не ночью будут ехать с пьяным водителем автобуса? Жители Харькова через два дня будьте осторожны, команда вашего барина будет спешить на самолёт.
    Чьих будешь, радетель?
    Ссылка
    online
    andi Mir, 12.02.2022 16:19
    +1
    В аэропорт надеюсь не ночью будут ехать с пьяным водителем автобуса? Жители Харькова через два дня будьте осторожны, команда вашего барина будет спешить на самолёт.
    Ссылка
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