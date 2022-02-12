Шахтер поблагодарил Коноплянку за сотрудничество

32-летний футболист Евгений Коноплянка перебрался из «Шахтера» в польскую «Краковию». Донецкий клуб поблагодарил Евгения за сотрудничество и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
«ФК «Шахтер» благодарит Евгения Коноплянку за проведенное в команде время, профессиональный подход к работе и самоотдачу. Желаем удачи в дальнейшей карьере!», - сообщила пресс-служба «Шахтера».
Ранее стала известна зарплата Коноплянки в «Краковии».
Евгений Коноплянка прощается с «Шахтером»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 12, 2022
ФК «Шахтер» благодарит Евгения @kono10official за проведенное в команде время, профессиональный подход к работе и самоотдачу. Желаем удачи в дальнейшей карьере!#Shakhtar https://t.co/jc2u2uwrRb pic.twitter.com/XOukrlLZEk
Источник — Sport.ua
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