Шахтер поблагодарил Коноплянку за сотрудничество

32-летний футболист Евгений Коноплянка перебрался из «Шахтера» в польскую «Краковию». Донецкий клуб поблагодарил Евгения за сотрудничество и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

«ФК «Шахтер» благодарит Евгения Коноплянку за проведенное в команде время, профессиональный подход к работе и самоотдачу. Желаем удачи в дальнейшей карьере!», - сообщила пресс-служба «Шахтера».

Ранее стала известна зарплата Коноплянки в «Краковии».