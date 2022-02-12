Де Дзерби назвал стартовый состав на матч против карагандинского Шахтера

В субботу, 12-го февраля, донецкий «Шахтер» проведет спарринг на сборе в Турции. Соперником команды Роберто Де Дзерби станет «Шахтер» Караганда.
Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
Состав «Шахтера»: Трубин, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Нерес, Судаков, Мудрик, Педриньо.
Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Фарина, Степаненко, Тете, Бондаренко, Мораес.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» Донецк – «Шахтер» Караганда.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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