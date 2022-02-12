Де Дзерби назвал стартовый состав на матч против карагандинского Шахтера

Винисиус Тобиас выйдет с первых минут

  • 12.02.2022 15:35
  • 612 просмотров
  • 5 комментариев
Де Дзерби назвал стартовый состав на матч против карагандинского Шахтера
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 12-го февраля, донецкий «Шахтер» проведет спарринг на сборе в Турции. Соперником команды Роберто Де Дзерби станет «Шахтер» Караганда. 
 
Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
 
Состав «Шахтера»: Трубин, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Нерес, Судаков, Мудрик, Педриньо.
 
Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Фарина, Степаненко, Тете, Бондаренко, Мораес.
 
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» Донецк – «Шахтер» Караганда.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ABOBA, 12.02.2022 15:37
    +3
    когда восстановится Траоре?
    Ссылка
    online
    ABOBA, 12.02.2022 15:56
    0
    Face Control, 12.02.2022 15:47
    Скорее всего только к старту сл сезона(
    охренеть((
    Ссылка
    Face Control, 12.02.2022 15:47
    0
    ABOBA, 12.02.2022 15:37
    когда восстановится Траоре?
    Скорее всего только к старту сл сезона(
    Ссылка
    online
    ABOBA, 12.02.2022 15:43
    0
    Farmozelc, 12.02.2022 15:42
    Он уже в Металлисте!
    нее, того Бубу нам не надо) он пока слабоват
    Ссылка
    online
    Farmozelc, 12.02.2022 15:42
    -1
    ABOBA, 12.02.2022 15:37
    когда восстановится Траоре?
    Он уже в Металлисте!
    Ссылка
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