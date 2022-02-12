ФОТО. Свитолина побывала на жеребьевке турнира в Дубае

Элина снова готова выступить на одном из самых успешных турниров

  • 12.02.2022 15:53
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ФОТО. Свитолина побывала на жеребьевке турнира в Дубае
© Jimmie48 Photography. Симона Халеп и Элина Свитолина

В субботу состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Дубае. 
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла участие в официальной церемонии. Напомним, Элина побеждала на турнире в ОАЭ дважды подряд (2017, 2018).
 
По результатам жеребьевки стало известно, что Свитолина начнет борьбу против одной из победительниц квалификации.

Источник — Sport.ua

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