ФОТО. Свитолина побывала на жеребьевке турнира в Дубае

В субботу состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Дубае.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла участие в официальной церемонии. Напомним, Элина побеждала на турнире в ОАЭ дважды подряд (2017, 2018).
По результатам жеребьевки стало известно, что Свитолина начнет борьбу против одной из победительниц квалификации.
Источник — Sport.ua
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