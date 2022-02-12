ФОТО. Свитолина побывала на жеребьевке турнира в Дубае

В субботу состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Дубае.



Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла участие в официальной церемонии. Напомним, Элина побеждала на турнире в ОАЭ дважды подряд (2017, 2018).



По результатам жеребьевки стало известно, что Свитолина начнет борьбу против одной из победительниц квалификации.