ВИДЕО. Эриксен вернулся! Первое интервью после остановки сердца

Новичок «Брентфорда» Кристиан Эриксен подписал краткосрочный контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год. Датчанин семь месяцев находился вне большого футбола: летом у полузащитника остановилось сердце в матче группового этапа Евро-2020 Дания – Финляндия.
На днях игрок дал большую пресс-конференцию во время которой ответил на все интересующие журналистов вопросы.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.