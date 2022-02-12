ВИДЕО. Эриксен вернулся! Первое интервью после остановки сердца

Новичок «Брентфорда» Кристиан Эриксен подписал краткосрочный контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год. Датчанин семь месяцев находился вне большого футбола: летом у полузащитника остановилось сердце в матче группового этапа Евро-2020 Дания – Финляндия.

На днях игрок дал большую пресс-конференцию во время которой ответил на все интересующие журналистов вопросы.