12 февраля 2022 года в 15:00 по Киеву состоится матч за бронзу на клубном чемпионате мира.
В матче сыграют «Аль-Хиляль» Эр-Рияд (Саудовская Аравия) – «Аль-Ахли» Каир (Египет). Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахьян» в Абу-Даби (ОАЭ).
Аль-Хиляль – Аль-Ахли Каир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (смотреть на YouTube)
Источник — Sport.ua
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