12 февраля 2022 года в 15:00 по Киеву состоится матч за бронзу на клубном чемпионате мира.

В матче сыграют «Аль-Хиляль» Эр-Рияд (Саудовская Аравия) – «Аль-Ахли» Каир (Египет). Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахьян» в Абу-Даби (ОАЭ).

Аль-Хиляль – Аль-Ахли Каир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (смотреть на YouTube)