Челси – Палмейрас. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Украинский тренер сделал прогноз на финальный матч клубного чемпионата мира

  • 12.02.2022 04:59
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Челси – Палмейрас. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на финальный матч клубного чемпионата мира «Челси» – «Палмейрас».

«Подходит к завершению очередной клубный чемпионат мира, который проходит в ОАЭ. На стадионе в Абу-Даби сойдутся финалисты, а именно победитель Лиги чемпионов «Челси» и бразильский «Палмейрас».

Специально для наших читателей хочу несколько слов об этом турнире сказать. По большому счету это соревнования между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Правда, начиная с 2007 года, победитель Океании должен играть матч плей-офф против клуба-чемпиона страны-хозяйки турнира. Это очень интересная инициатива и я ее поддерживаю. Поэтому на турнире мы увидели команду из ОАЭ и из Саудовской Аравии.

Турнир проходит под эгидой ФИФА. Первых три трофея достались бразильским командам – «Коринтиансу», «Сан-Пауло» и «Интернасьоналю». А, начиная с 2007 года, побеждали только европейские команды. Исключением является только 2012 год, когда победил бразильский «Коринтианс». Тогда бразильцы выиграли в финале у «Челси» со счетом 1:0. И вот сейчас у «аристократов» Лондона есть реальный шанс под руководством Томаса Тухеля в течение одного года добавить к трофеям Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА заветный титул лучшей команды в мире.

Кстати, из английских команд его уже выигрывали «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Если вам интересно, кто еще из европейских клубов побеждал в этом турнире, так я могу сказать. «Реал» четырежды побеждал, «Барселона» – трижды, «Бавария» – дважды, «Милан» и «Интер» – по разу. То есть из 17 розыгрышей турнира в 13 победили европейцы и в четырех бразильцы. «Челси» может войти в историю.

Что из себя представляет «Палмейрас»? Тренирует их 43-летний португалец Абель Феррейра. Из футболистов выделю центрбека сборной Парагвая, который играл за «Милан», Густаво Гомеса. Конечно, мы его хорошо знаем. А еще лучше мы знаем бразильского полузащитника Дуду, который нам хорошо знаком по игре за киевское «Динамо». Кстати, в полуфинале он сделал ассист и забил гол. Кто недавно покинул «Палмейрас»? Ушел из «Палмейраса» в «Антальяспор» Луис Адриано, который шикарно играл за «Шахтер». Также перешли в «Флуминенсе» опытные Фелипе Мело и Виллиан Гомес, которого мы хорошо знаем по играм за «Металлист» Харьков.

Опытные футболисты ушли почему? Для того, чтобы у молодых талантов появилась возможность проявить себя, чтобы потом можно было их продать. Это нормальная ситуация. В декабре в чемпионате Бразилии они заняли третье место, отстав на 18 очков от чемпиона «Атлетико Минейро».

Мы все любуемся шикарной бразильской техникой, дриблингом, импровизацией. Лучшие бразильские таланты ежегодно востребованы лучшими европейскими клубами, в том числе и украинскими. Кстати, и у «Челси» есть бразильский кудесник мяча Тиаго Силва. При всем уважении к «Палмейрасу» фаворитом, конечно, является «Челси» не только по бюджету, а и по игрокам самого высокого уровня из самых различных сборных. У них два равноценных игрока на каждой позиции. С приходом в команду Лукаку «Челси» может варьировать игровые варианты и максимально выжимать из каждой ситуации. Уверен, что «Челси» не упустит случая привезти в клубный музей заветный трофей и впервые в своей истории стать лучшей командой мира», – сказал Грозный.

Матч «Челси» – «Палмейрас» состоится 12 февраля. Начало встречи – в 18:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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