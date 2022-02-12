ПЕТРАКОВ: «Я договорился с Луческу. Уже был у Де Дзерби на тренировках»

Наставник сборной Украины Александр Петраков посещает учебно-тренировочные сборы команд УПЛ в Турции:

«Сейчас буду присутствовать на тренировках. С Мирчей Луческу договорился, что посмотрю тренировку «Динамо». Он сказал: приезжай, никаких вопросов.

Я уже был у Роберто Де Дзерби на двух тренировках «Шахтера». Тоже никаких проблем нет.

С Игорем Йовичевичем уже договорился про посещение тренировки «Днепра-1». Сейчас еще позвоню Виктору Скрипнику из «Зари», поговорю.

План – до 20 февраля объехать все клубы, посмотреть на сборников, поговорить. Может, кому-то напихать немного.

Я всех ребят знаю здесь. Я живу в Украине, уже 12 лет работаю в сборных Украины. Конечно, я смотрю за всеми нашими футболистами».