22-й тур
РБ Лейпциг
3 : 1
Кельн
11.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Быки разорвали козлов. РБ Лейпциг нанес болезненное поражение Кельну

У победителей отличились Кристофер Нкунку, Дани Ольмо, Анхелиньо

  • 12.02.2022 01:55
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Быки разорвали козлов. РБ Лейпциг нанес болезненное поражение Кельну
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Германии РБ «Лейпциг» победил «Кельн» (3:1).

У победителей отличились Кристофер Нкунку, Дани Ольмо, Анхелиньо.

РБ «Лейпциг» набрал 34 очка и поднялся на 4-е место. У «Кельна» 32 очка и 9-я позиция.

Бундеслига. 22-й тур

РБ Лейпциг – Кельн – 3:1

Голы: Нкунку, 25, Ольмо, 54, Анхелиньо, 57 – Лемперле, 90+1.

РБ Лейпциг: Гулачи, Орбан, Клостерманн (Симакан, 70), Гвардиол, Хенрикс, Анхелиньо (Мукьеле, 79), Айдара, Нкунку, Ольмо (Поульсен, 64), Лаймер (Собослои, 70), Андре Силва (Форсберг, 64)

Кельн: Швебе, Шмиц, Хюберс, Килиан, Озджан, Хектор, Дуда (Любичич, 62), Скири (Острак, 85), Андерссон (Лемперле, 85), Кайнц (Ут, 62), Тильманн (Шиндлер, 62).

Предупреждения: Гвардиол, 61 - Тильманн, 9. Хюберс, 35

Судья: Бадштюбнер (Германия)

Источник — Sport.ua

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