КАЛИТВИНЦЕВ: «В Козака вселился Месси? Главное, чтоб вовремя выселился»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал победу над «Металлистом»

  • 12.02.2022 01:15
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КАЛИТВИНЦЕВ: «В Козака вселился Месси? Главное, чтоб вовремя выселился»
© ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал яркую победу над «Металлистом» (2:0) и первое место в турнире Winter Cup 2022.

О впечатлениях от победы в турнире

– В первую очередь не я победитель, а победители – команда. Это хорошо, это положительные эмоции. На этих эмоциях легче ребят заставлять работать. По моему субъективному мнению, турнир еще раз доказал, что он имеет право на жизнь. Вы видели сегодняшнюю игру. Это финал, игра была практически как официальная. Каким бы ни был кубок (а этот кубок действительно хорош) – есть какая-то цель. Согласитесь – через за несколько дней играть контрольные матчи. А где найти мотивацию? Потому турнир очень хороший. Все ребята выдержали психологически. Но скажу сразу – не в результате дело. Мне понравилось качество игры на сегодняшний день. И второе – это выполнение тех требований, которые мы им даем.

О нейтрализации атаки Металлиста

– Так сложилась игра. Я бы не сказал, что у Металлиста не было моментов. Были, но каждая новая игра – это другая история. Сегодня мы выиграли, выиграли по праву. Но и Металлист по праву занимает первое место в первой лиге.

О мяче Казака и о том, что в Артема вселился Месси

– Я, конечно, у Артема узнаю, но главное, чтобы Месси из него вовремя выселился.

О действиях Шастала на поле

– Если бы мы заранее знали, что замена сыграет такую ​​роль, то мы бы выпускали тех людей, которые точно забьют. Но мы не знаем. Дима вышел не просто, чтобы отдать голевую, он вышел играть за команду. Он не убегал от борьбы. Он искал борьбу. Вышел настоящий помощник команды. А то, что отдал голевую – это здорово.

Обращение к болельщикам из Житомира, смотревшим матч в фан-зоне

– Я говорил уже не раз, что это люди, которым мы все еще проигрываем. Они очень классно поддерживают нас. Несмотря на поражение, они всегда с командой. Да, они имеют полное право что-либо выражать, это их субъективный взгляд. Но они всегда с командой. Они за нее переживают очень сильно. И я скажу честно – сказал на установке перед игрой, что мы должны сделать такую игру и такое качество, чтобы в Житомире командой гордились. А тут еще и результат хороший. Потому болельщикам огромный привет. Мы чувствовали вашу поддержку, мы двигаемся дальше, но все еще вам проигрываем.

Источник — ФК Полесье

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