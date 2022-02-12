24-й тур
Севилья
2 : 0
Эльче
11.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья взяла три очка в игре с Эльче. Забил экс-форвард Металлиста

Счет открыл Алехандро Гомес, а Рафа Мир удвоил перевес хозяев поля.

  • 12.02.2022 00:50
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Севилья взяла три очка в игре с Эльче. Забил экс-форвард Металлиста
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Севилья» победила «Эльче» (2:0).

На 70-й минуте счет открыл Алехандро Гомес, экс-игрок харьковского «Металлиста». Рафа Мир на 75-й минуте удвоил перевес хозяев поля.

«Севилья» набрала 50 очков и входит в топ-4 Ла Лиги, зону попадания в Лигу чемпионов.

Лига 1. 24-й тур

Севилья – Эльче – 2:0

Голы: Гомес, 70, Рафа Мир, 75.

Севилья: Буну, Рекик, Акунья, Диегу Карлос, Кунде, Хоан Хордан (Дилэйни, 60), Корона (Мир, 60), Ракитич (Оливер Торрес, 90+2), Эн-Несири (Эль-Хаддади, 46), Марсьяль (Фернанду Режес, 82), Гомес.

Эльче: Бадиа, Роко, Верду, Паласиос (Барраган, 39), Мохика, Херард Гумбау (Перес, 74), Маскарель, Каррильо, Пере Милья (Пьятти, 74), Тете Моренте (Хосан, 73), Фидель (Пасторе, 58).

Предупреждения: Акунья, 90 – Верду, 35. Херард Гумбау, 36. Бадиа, 69. Пасторе, 80. Роко, 88.

Судья: Арьяс (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Мир

 

События матча
75' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
70' ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Севилья).

Источник — Sport.ua

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