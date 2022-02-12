ВИДЕО. Мбаппе забил на 90+3 мин. ПСЖ вырвал победу у Ренна, ассист у Месси

В матче 24-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома выиграл у «Ренна» (1:0).
Парижане сумели забить только в конце матча. На 90+3 минуте Лионель Месси отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе, который забил мяч и принес своей команде победу.
«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» занимает 5-ю позицию.
Лига 1. 24-й тур
ПСЖ – Ренн – 1:0
Голы: Мбаппе, 90+3 (1:0)
ПСЖ: Навас, Хакими (Керер, 84), Кимпембе, Маркиньюс, Бернат (Нуну Мендеш, 84), Верратти, Паредес (Икарди, 83), Симонс (Вейналдум, 66), Мбаппе, Дракслер (Ди Мария, 66), Месси.
Ренн: Доган Алемдар, Агерд, Мелинг, Траоре, Омари, Сантамария, Буриго (Гирасси, 80), Майер (Трюффер, 86), Мартен, Террье (Ассиньон, 89), Лаборд (Сулемана, 80)
Предупреждения: Мбаппе, 41. Верратти, 89 – Доган Алемдар, 90.
Судья: Бастьен (Франция)
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 90+3 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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