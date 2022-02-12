Из-за травм не смог отдать себя футболу. Коноплянка попрощался с Шахтером

Новичок «Краковии» Евгений Коноплянка попрощался с донецким «Шахтером» в соцсети Instagram:

«Для меня было честью находиться в такой теплой семье, как «Шахтер», который я уважаю. Вы – не только топ-команда, но еще и топовые люди. Хочу поблагодарить всех, кто работает в этом клубе: начиная с тех, кто следит за чистотой в раздевалке и заканчивая президентом.

Искренне жаль, что из-за травм мне не удалось в полной мере отдать себя футболу. Говорят, что травмы – это скрытый соперник любого спортсмена. Но, несмотря на все сложности, были у нас крутые моменты, которые со мной останутся на всю жизнь.

Жизнь не заканчивается, и я продолжаю дальше работать, потому что футбол – это наша жизнь. «Шахтер», я вас всех обнимаю и желаю только удачи и побед в дальнейших состязаниях».