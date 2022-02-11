ФОТО. Тренировка Шахтера. 4 игрока занимаются индивидуально

11 февраля донецкий «Шахтер» провел в турецком Белеке одну тренировочную сессию.

После обеда «горняки» отработали на поле Regnum Carya 60 минут. Завершив разминочную часть, футболисты практиковали держание мяча в квадратах, а затем провели двусторонку. Индивидуальная программа по-прежнему у Сергея Кривцова, Манора Соломона, Марлона и Алана Патрика.

В субботу, 12 февраля, подопечных Роберто Де Дзерби ждет поединок с карагандинским «Шахтером». Он начнется в 16:00 по Киеву.