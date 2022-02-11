В Шахтере определились с ближайшим будущим Болбата и Кирюханцева

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, какие планы у клуба на двух игроков, вернувшихся в стан «горняков» в январе из аренд – Игоря Кирюханцева и Сергея Болбата.
«По ним мы сейчас работаем, ищем клубы. Я думаю, в ближайшее время мы будем иметь понимание, где они продолжат карьеру».
«На сегодняшний момент речь идет об аренде. У нас нет официальных предложений об их приобретении, потому пока так», - сказал Палкин.
Ранее Кирюханцев заявлял о том, что не вернется в «Мариуполь», выражая стремление попробовать силы за границей.
Источник — ТК Футбол
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Даже якобы не нужные игроки Черноморцу давно нашли клубы.
А с Мариуполем и Шахтером не нужными все таки сложнее....
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