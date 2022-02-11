В Шахтере определились с ближайшим будущим Болбата и Кирюханцева

Оба игрока вскоре, вероятно, покинут команду и вновь уедут в аренду

  • 11.02.2022 22:30
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  • 1 комментарий
В Шахтере определились с ближайшим будущим Болбата и Кирюханцева
© Instagram. Игорь Кирюханцев

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, какие планы у клуба на двух игроков, вернувшихся в стан «горняков» в январе из аренд – Игоря Кирюханцева и Сергея Болбата.

«По ним мы сейчас работаем, ищем клубы. Я думаю, в ближайшее время мы будем иметь понимание, где они продолжат карьеру».

«На сегодняшний момент речь идет об аренде. У нас нет официальных предложений об их приобретении, потому пока так», - сказал Палкин.

Ранее Кирюханцев заявлял о том, что не вернется в «Мариуполь», выражая стремление попробовать силы за границей.

Источник — ТК Футбол

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    avk2307, 11.02.2022 23:03
    -1
    Ищем клубы.
    Даже якобы не нужные игроки Черноморцу давно нашли клубы.
    А с Мариуполем и Шахтером не нужными все таки сложнее....
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