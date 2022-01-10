Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Возвращаться в Мариуполь точно не буду»

Воспитанник «Шахтера» хочет продолжить карьеру за границей

  • 10.01.2022 13:17
  • 553 просмотра
  • 0 комментариев
Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Возвращаться в Мариуполь точно не буду»
© ФК Мариуполь. Игорь Кирюханцев

Защитник «Шахтера» Игорь Кирюханцев, выступавший в первой части сезона 2021/22 на правах аренды за «Александрию», рассказал о вариантах продолжения карьеры.

– Пока конкретики особо нет. Надеюсь, на этой неделе буду знать по дальнейшему переходу. У меня осталось полгода контракта с «Шахтером». Сейчас нужно рассмотреть все варианты и принять решение. Хотелось бы попробовать себя за границей. Будет это в Украине или за границей – пока точно не знаю.

– Возвращение в «Мариуполь» или переход в клубы первой лиги, которые одной ногой в УПЛ, возможны?
– Я пока не владею информацией, чтобы конкретно сказать, где это будет, будет ли это в Украине, будут ли это условные «Металлист», «Кривбасс» или еще какая-то команда. Возвращение в «Мариуполь» – точно нет.

А как будет дальше – не знаю. На этой неделе я встречаюсь с агентом, буду разговаривать с Сергеем Палкиным и принимать решение, – сказал Кирюханцев.

В текущем сезоне 25-летний украинец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах за александрийский клуб, но в начале 2022 года покинул команду и вернулся в «Шахтер».

Источник — Трибуна

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности