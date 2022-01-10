Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Возвращаться в Мариуполь точно не буду»

Защитник «Шахтера» Игорь Кирюханцев, выступавший в первой части сезона 2021/22 на правах аренды за «Александрию», рассказал о вариантах продолжения карьеры.

– Пока конкретики особо нет. Надеюсь, на этой неделе буду знать по дальнейшему переходу. У меня осталось полгода контракта с «Шахтером». Сейчас нужно рассмотреть все варианты и принять решение. Хотелось бы попробовать себя за границей. Будет это в Украине или за границей – пока точно не знаю.

– Возвращение в «Мариуполь» или переход в клубы первой лиги, которые одной ногой в УПЛ, возможны?

– Я пока не владею информацией, чтобы конкретно сказать, где это будет, будет ли это в Украине, будут ли это условные «Металлист», «Кривбасс» или еще какая-то команда. Возвращение в «Мариуполь» – точно нет.

А как будет дальше – не знаю. На этой неделе я встречаюсь с агентом, буду разговаривать с Сергеем Палкиным и принимать решение, – сказал Кирюханцев.

В текущем сезоне 25-летний украинец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах за александрийский клуб, но в начале 2022 года покинул команду и вернулся в «Шахтер».