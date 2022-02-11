ТОТОВИЦКИЙ: Меня подкупило то, как солидно клуб вел переговоры по трансферу

Футболист «Колоса» Андрей Тотовицкий поделился своими впечатлениями от перехода в новый клуб, раскрыл секреты тренировочного процесса команды и признался, что повлияло на его решение присоединиться к коллективу из Ковалевки.

«От перехода в «Колос» испытываю только положительные эмоции. Мы собрались в Ковалевке, там заложили достаточно хороший фундамент и приехали в Турцию. Руководство клуба создало для нас идеальные условия, чтобы набрать хорошую форму и развиваться. Сейчас главное набрать кондиции и подготовиться к чемпионату, а уже ближе к возобновлению сезона будем ставить задачи и решать их.

Мне очень нравится, что тренерский штаб «Колоса» использует новейшие технологии, а непросто дает бегать тесты, чтобы нас загнать. Они извлекают информацию, а мы от нее отталкиваемся и готовимся к сезону.

Мне понравилось, как клуб провел переговоры, все было солидно, и это меня подкупило. До моего перехода мы встречались с главным тренером, поговорили, обсудили, где он меня видит, и мне это понравилось», - сказал Тотовицкий.

Отметим, что первую часть сезона «Колос» завершил на 8 месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.