Источник: Коноплянка подписал контракт с Краковией

Левый вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка продолжит карьеру в польской «Краковии».
По информации источника, футболист успешно провел заключительный раунд переговоров с «Краковией» и подписал контракт.
О трансфере будет официально объявлено в ближайшие часы.
Читайте также: Евгений Коноплянка: пропащая сила
В текущем сезоне 32-летний хавбек провел только 2 матча за донецкий «Шахтер».
Польский клуб на домашнем стадионе уже поприветствовал звездного новичка.
💣💣💣 pic.twitter.com/KcvvRwsGi7— CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) February 11, 2022
Источник — BurBuzz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Только клубешник можно было и получше выбрать, хорошо хоть не в Вейшнорию.
Хороший выбор, Жека))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.