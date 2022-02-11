Источник: Коноплянка подписал контракт с Краковией

О трансфере будет официально объявлено в ближайшие часы

  • 11.02.2022 16:45
  • 1523 просмотра
  • 5 комментариев
Источник: Коноплянка подписал контракт с Краковией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Левый вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка продолжит карьеру в польской «Краковии».

По информации источника, футболист успешно провел заключительный раунд переговоров с «Краковией» и подписал контракт.

О трансфере будет официально объявлено в ближайшие часы.

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В текущем сезоне 32-летний хавбек провел только 2 матча за донецкий «Шахтер».

Польский клуб на домашнем стадионе уже поприветствовал звездного новичка.

 

 

Источник — BurBuzz

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey Ilyashenko, 11.02.2022 17:00
    +3
    Еще раз убедился в том что сортивные амбиции у Жени на 2м плане, главное котлета, иначе как обьяснить выбор команды из середины турнирной таблицы. Безусловно чемпионат Польши привлекательнее чем унылая УПЛ. Не буду желать ему удачи, он редкий лентяй и огромный мыльный пузырь. Лучшие годы были в Днепре, все остальное мимо.
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    online
    Ёкарный Бабай, 11.02.2022 16:49
    +2
    +10 к интересу к экстраклясе
    Только клубешник можно было и получше выбрать, хорошо хоть не в Вейшнорию.
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    online
    Spectra, 11.02.2022 16:59
    0
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    online
    Trollface, 11.02.2022 16:55
    0
    Краковскую будет кушать.
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    etorfine, 11.02.2022 17:02
    -1
    О, я помню, это вымышленная страна из фильма Терминал, с Томом Хэнксом.
    Хороший выбор, Жека))
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