Лэмпард подтвердил. Миколенко не сыграет в следующем матче Эвертона

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко пропустит матч 25-го тура АПЛ против «Лидса». Об этом заявил главный тренер ливерпульского клуба Фрэнк Лэмпард.



«Мы не сможет рассчитывать на Миколенко в этом матче, он сможет играть на следующей неделе», – сказал Лэмпард.



Миколенко сыграл «Эвертон» три матча. Но несколько дней назад Виталий сдал положительный тест на коронавирус.



Матч «Эвертон» – «Лидс» состоится 12 февраля.