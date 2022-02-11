Лэмпард подтвердил. Миколенко не сыграет в следующем матче Эвертона

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко пропустит матч 25-го тура АПЛ против «Лидса». Об этом заявил главный тренер ливерпульского клуба Фрэнк Лэмпард.
«Мы не сможет рассчитывать на Миколенко в этом матче, он сможет играть на следующей неделе», – сказал Лэмпард.
Миколенко сыграл «Эвертон» три матча. Но несколько дней назад Виталий сдал положительный тест на коронавирус.
Матч «Эвертон» – «Лидс» состоится 12 февраля.
Frank Lampard confirms Vitalii will miss #EVELEE.— Everton (@Everton) February 11, 2022
Watch live: https://t.co/O8MkO82B2W pic.twitter.com/pfzzyKmPdm
Источник — ФК Эвертон
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