Металлист минимально выиграл у Акжайыка в спарринге

В очередном спарринге в рамках второго турецкого сбора «Металлист» со счетом 1:0 обыграл «Акжайык» из Уральска.

Автором победного гола стал опорный полузащитник харьковской команды Алекс Чидомере. На 5-й минуте он реализовал пенальти, назначенный за фол на Руслане Фомине.

В 19:00 «Металлист» проведет еще один матч, который станет для команды заключительным на этом сборе. В решающем поединке Winter Cup 2022 желто-синие сойдутся с житомирским «Полесьем».

Контрольный матч

«Металлист» – «Акжайык» – 1:0

Гол: Чидомере, 5 – с пенальти.

«Металлист»: Рыбка, Танчик (Романюк, 20), Мизюк, Ралюченко, Траоре (Дигтярь, 62), Чидомере, Демченко, Подлепенец (Сынчук, 62), Рязанцев (Шамич, 62), Фомин (к), Мурза (Кайдалов, 62).

Предупреждения: Дигтярь, 64; Ралюченко, 64; Демченко, 65 – игрок «Акжайыка», 40; игрок «Акжайыка», 80; игрок «Акжайыка», 82.

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