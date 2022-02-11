Определено место проведения матча Лиги наций Ирландия – Украина

Матч Лиги наций Ирландия – Украина, намеченный на 4 июня, состоится в Дублине на стадионе «Авива».
Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
Вместе с Украиной и Ирландией в группе В1 Лиги наций выступят команды Шотландии и Армении.
Отметим, что Украина примет Ирландию во Львове 14 июня.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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