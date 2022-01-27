Определено, где Украина примет Армению, Ирландию, Шотландию в Лиге наций

Матчи в июне пройдут на «Арене Львов», а Шотландия сыграет в Киеве на НСК

  • 27.01.2022 06:15
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Определено, где Украина примет Армению, Ирландию, Шотландию в Лиге наций
© УАФ. Арена Львов

Определено, где сборная Украины примет соперником в группе Лиги наций.

Матчи Лиги наций против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) примет «Арена Львов».

Матч Лиги наций против Шотландии (26 сентября) состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».

Резервным стадионом остается ОСК «Металлист», информирует Телеграм-канал Тайны футбола.

Лига наций 2022/23

3-й тур. 11.06.2022. Львов

  • 21:45. Украина – Армения

4-й тур. 14.06.2022. Львов

  • 21:45. Украина – Ирландия

6-й тур. 26.09.2022. Киев

  • 21:45. Украина – Шотландия

Источник — Telegram

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