Определено, где Украина примет Армению, Ирландию, Шотландию в Лиге наций

Определено, где сборная Украины примет соперником в группе Лиги наций.
Матчи Лиги наций против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) примет «Арена Львов».
Матч Лиги наций против Шотландии (26 сентября) состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».
Резервным стадионом остается ОСК «Металлист», информирует Телеграм-канал Тайны футбола.
Лига наций 2022/23
3-й тур. 11.06.2022. Львов
- 21:45. Украина – Армения
4-й тур. 14.06.2022. Львов
- 21:45. Украина – Ирландия
6-й тур. 26.09.2022. Киев
- 21:45. Украина – Шотландия
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