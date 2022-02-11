Рух потерял двух форвардов минимум до марта

Андрей Борячук и Даниил Кондраков восстанавливаются после травм дольше, чем ожидалось

  • 11.02.2022 13:40
  • 391 просмотр
  • 0 комментариев
Рух потерял двух форвардов минимум до марта
© ФК Рух Львов. Андрей Борячук

Прогнозы по возвращению в строй нападающих «Руха» оказались слишком оптимистичными.

Восстановление после операций Андрея Борячука и Даниила Кондракова проходит не так быстро, как ожидалось. Оба пока занимаются по индивидуальной программе, хотя Борячук и находится в тренировочном лагере львовян на сборе в Турции.

В лучшем случае, форварды смогут помочь «Руху» в марте.

По имеющейся информации, до начала весенней части чемпионата УПЛ «Рух» планирует провернуть громкий трансфер.

Очередной спарринг в Турции подопечные Леонида Кучука проведут 12 февраля — с «Валмиерой» из Латвии.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности