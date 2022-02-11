Рух потерял двух форвардов минимум до марта

Прогнозы по возвращению в строй нападающих «Руха» оказались слишком оптимистичными.
Восстановление после операций Андрея Борячука и Даниила Кондракова проходит не так быстро, как ожидалось. Оба пока занимаются по индивидуальной программе, хотя Борячук и находится в тренировочном лагере львовян на сборе в Турции.
В лучшем случае, форварды смогут помочь «Руху» в марте.
По имеющейся информации, до начала весенней части чемпионата УПЛ «Рух» планирует провернуть громкий трансфер.
Очередной спарринг в Турции подопечные Леонида Кучука проведут 12 февраля — с «Валмиерой» из Латвии.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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