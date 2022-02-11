В субботу, 12 февраля «Наполи» в 25-м туре Серии А примет «Интер». Начало матча – в 19:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Наполи» - «Интер». Прогноз и анонс на матч Серии А
После 24 туров «Интер» лидирует в Серии А с 53 очками и игрой в запасе. «Наполи» делит второе-третье место с «Миланом» с 52 баллами.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.