В субботу, 12 февраля «Наполи» в 25-м туре Серии А примет «Интер». Начало матча – в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Наполи» - «Интер». Прогноз и анонс на матч Серии А

После 24 туров «Интер» лидирует в Серии А с 53 очками и игрой в запасе. «Наполи» делит второе-третье место с «Миланом» с 52 баллами.