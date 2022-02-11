Президент Сампдории: «У Супряги есть проблема с языком»

Марко Ланна – об украинском форварде

  • 11.02.2022 10:27
  • 684 просмотра
  • 5 комментариев
Президент Сампдории: «У Супряги есть проблема с языком»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Президент «Сампдории» Марко Ланна рассказал об адаптации новичка команды Владислава Супряги:

«Супряга молодой игрок, ему нужно освоиться, он долго не играл, а также у него есть проблема с языком. Мы столкнулись с проблемами при поиске форварда, так как команды хотели слишком больших денег за аренду с правом выкупа».

Ранее «Сампдория» также подписала Себастьяна Джовинко.

Источник — Tuttomercatoweb

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    sane69, 11.02.2022 10:51
    +1
    Президент Сампдории думает что в Итальянский язык является в каждой стране вторым государственным?)
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    online
    MasterSith_2013, 11.02.2022 10:33
    +1
    Та то понятно чувак тиждень в Італії
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    online
    ., 11.02.2022 11:10
    0
    Много болтает?
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    online
    chaknoris, 11.02.2022 11:06 (изменен)
    0
    sane69, 11.02.2022 10:51
    Президент Сампдории думает что в Итальянский язык является в каждой стране вторым государственным?)
    Він просто не розуміє, як людина, яку цілий рік сватають до Італійського чемпіонату, ще не почала вивчати італійську.
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    norma_zap, 11.02.2022 10:58
    0
    Он просто дал понять, что еще рано давать оценку Супряге
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