Президент Сампдории: «У Супряги есть проблема с языком»

Президент «Сампдории» Марко Ланна рассказал об адаптации новичка команды Владислава Супряги:
«Супряга молодой игрок, ему нужно освоиться, он долго не играл, а также у него есть проблема с языком. Мы столкнулись с проблемами при поиске форварда, так как команды хотели слишком больших денег за аренду с правом выкупа».
Ранее «Сампдория» также подписала Себастьяна Джовинко.
Источник — Tuttomercatoweb
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