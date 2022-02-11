Президент Сампдории: «У Супряги есть проблема с языком»

Президент «Сампдории» Марко Ланна рассказал об адаптации новичка команды Владислава Супряги:

«Супряга молодой игрок, ему нужно освоиться, он долго не играл, а также у него есть проблема с языком. Мы столкнулись с проблемами при поиске форварда, так как команды хотели слишком больших денег за аренду с правом выкупа».

Ранее «Сампдория» также подписала Себастьяна Джовинко.