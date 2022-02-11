Стало известно, где Динамо U-19 проведет свой второй сбор

Киевская команда улетит в Турцию 13 февраля

  • 11.02.2022 10:20
  • 328 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, где Динамо U-19 проведет свой второй сбор
© ФК Динамо Киев

Юношеская команда «Динамо» в ночь на пятницу, 11 февраля, вернулась в Киев после драматической победы в серии пенальти над испанским «Депортиво» в стыковом матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

Пребывание дома получится для подопечных Игоря Костюка непродолжительным. Уже через несколько дней, утром в воскресенье, 13 февраля, «бело-синие» отправятся снова в Турцию, где будут готовиться к поединку 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА (соперник станет известен по итогам жеребьевки 14 февраля, сам матч пройдет 1 или 2 марта) и возобновления чемпионата Украины U19 (первую игру после зимней паузы динамовцы проведут 25 февраля против «Ингульца»).

На турецком сборе подопечные Игоря Костюка проведут несколько контрольных матчей, соперники станут известны позже.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности