Стало известно, где Динамо U-19 проведет свой второй сбор

Юношеская команда «Динамо» в ночь на пятницу, 11 февраля, вернулась в Киев после драматической победы в серии пенальти над испанским «Депортиво» в стыковом матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

Пребывание дома получится для подопечных Игоря Костюка непродолжительным. Уже через несколько дней, утром в воскресенье, 13 февраля, «бело-синие» отправятся снова в Турцию, где будут готовиться к поединку 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА (соперник станет известен по итогам жеребьевки 14 февраля, сам матч пройдет 1 или 2 марта) и возобновления чемпионата Украины U19 (первую игру после зимней паузы динамовцы проведут 25 февраля против «Ингульца»).

На турецком сборе подопечные Игоря Костюка проведут несколько контрольных матчей, соперники станут известны позже.