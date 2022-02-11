Леонид БУРЯК: «Динамо сделало большое дело»

Специалист поделился мнением о выходе команды U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

  • 11.02.2022 10:06
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Леонид БУРЯК: «Динамо сделало большое дело»
© ФК Динамо Киев

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал победу киевской команды U-19 в матче с «Депортиво» в рамках 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.

«Позитив в том, что «Динамо» удалось победить в том составе, в котором они сыграли. Многие футболисты не полетели в Испанию по различным причинам. Думаю, киевляне большое дело сделали, выйдя в следующий этап Юношеской лиги УЕФА. Я очень сопереживал динамовцам в этом матче. В этом поединке, я думаю, «Динамо» проявило свои лучшие качества. Конечно, хорошо, что в этой встрече была и доля везения. Но, в принципе, у «Динамо» очень хорошая команда. Повторюсь, молодые футболисты сделали большое дело. Я думаю, что сейчас за «Динамо» U-19 играет много футболистов, которые в будущем, со временем, будут играть за основную команду киевлян.

То, что динамовцы вышли в 1/8 финала, уже хорошо. Но это прогнозируемо было. Многие и ставили на то, что «Динамо» является фаворитом. Но надо понимать испанский футбол и надо понимать эти команды. Мне, например, очень понравилась игра нападающего «Депортиво». Но, я думаю, сыграло свою роль и то, что испанцы остались вдесятером. После этого «Динамо» доминировало и имело преимущество. Но могу сказать, что, в принципе, футболисты хорошие и качественные, как у «Динамо», так и у «Депортиво».

Что я думаю о вратаре «Динамо» Денисе Игнатенко? Та ошибка, после которой испанцы забили гол — это молодость. В юношеском футболе тренеры учат и говорят, что можно делать, а что нельзя. Конечно, для Дениса это — урок на будущее. Я думаю, он этот поединок на всю жизнь запомнит. Исправился ли Денис в серии пенальти? Да, естественно! Может, как-то та ошибка его стимулировала исправиться. Но, в принципе, кроме той ошибки Игнатенко достаточно надежно играл в матче с «Депортиво».

Потенциальные соперники «Динамо» в 1/8 финала? Будем ждать жеребьевку и потом будем о чем-то говорить», — сказал Буряк.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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