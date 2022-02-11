Бенфика может продать конкурента Яремчука в Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Бенфики» Дарвину Нуньесу. «Красные дьяволы» попытаются подписать 22-летнего уругвайца в летнее трансферное окно.
В январе Нуньес мог перейти в «Вест Хэм». Сейчас интерес игроку также проявляют «Бавария», «Милан» и «Боруссия» Дортмунд.
В нынешнем сезоне на счету Нуньеса 21 гол и 2 ассиста в 26 матчах за «Бенфики» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.
Источник — Sky Sports
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