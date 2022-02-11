Бенфика может продать конкурента Яремчука в Манчестер Юнайтед

Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в АПЛ

  • 11.02.2022 08:04
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Бенфика может продать конкурента Яремчука в Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Бенфики» Дарвину Нуньесу. «Красные дьяволы» попытаются подписать 22-летнего уругвайца в летнее трансферное окно.

В январе Нуньес мог перейти в «Вест Хэм». Сейчас интерес игроку также проявляют «Бавария», «Милан» и «Боруссия» Дортмунд.

В нынешнем сезоне на счету Нуньеса 21 гол и 2 ассиста в 26 матчах за «Бенфики» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.

Источник — Sky Sports

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