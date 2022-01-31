Конкурент Яремчука может перейти в Вест Хэм

Лондонцы близки к трансферу Дарвина Нуньеса

  • 31.01.2022 07:52
  • 648 просмотров
  • 1 комментарий
Конкурент Яремчука может перейти в Вест Хэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес вскоре может перебраться в Лондон.

Как сообщает источник, в услугах 22-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм».

Источник утверждает, что клубы ведут переговоры о трансфере. «Вест Хэм» и «Бенфика» уже договорились о сумме перехода. «Молотобойцы» рассчитывают оформить сделку до закрытия трансферного окна.

Помимо «Вест Хэма», уругвайцем интересуются «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико».

В этом сезоне Нуньес сыграл 16 матчей, забил 15 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» предлагает рекордные деньги за лидера «Лидса».

Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 31.01.2022 08:22
    0
    Всё в ногах Яремчука
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