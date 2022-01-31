Конкурент Яремчука может перейти в Вест Хэм

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес вскоре может перебраться в Лондон.
Как сообщает источник, в услугах 22-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм».
Источник утверждает, что клубы ведут переговоры о трансфере. «Вест Хэм» и «Бенфика» уже договорились о сумме перехода. «Молотобойцы» рассчитывают оформить сделку до закрытия трансферного окна.
Помимо «Вест Хэма», уругвайцем интересуются «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико».
В этом сезоне Нуньес сыграл 16 матчей, забил 15 голов и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» предлагает рекордные деньги за лидера «Лидса».
Источник — Sky Sports
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