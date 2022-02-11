Кристиан ЭРИКСЕН: «Я сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо был»

Новичок «Брентфорда» Кристиан Эриксен признался, что готов к возвращению на поле после остановки сердца во время Евро-2020:
«У меня было много времени, чтобы усердно работать и сейчас я даже в лучшем состоянии, чем когда-либо был. Мне не хватает игровой практики, но не вижу причин, почему бы мне не вернуться на свой прежний уровень.
Я смогу выйти на поле ровно тогда, когда тренер посчитает это нужным. Однако признаюсь, было бы здорово сыграть спустя столько времени после случившегося».
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.