Кристиан ЭРИКСЕН: «Я сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо был»

Хавбек «Брентфорда» готов вернуться на поле

  • 11.02.2022 07:46
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Кристиан ЭРИКСЕН: «Я сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо был»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Новичок «Брентфорда» Кристиан Эриксен признался, что готов к возвращению на поле после остановки сердца во время Евро-2020:

«У меня было много времени, чтобы усердно работать и сейчас я даже в лучшем состоянии, чем когда-либо был. Мне не хватает игровой практики, но не вижу причин, почему бы мне не вернуться на свой прежний уровень.

Я смогу выйти на поле ровно тогда, когда тренер посчитает это нужным. Однако признаюсь, было бы здорово сыграть спустя столько времени после случившегося».

Источник — BBC

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