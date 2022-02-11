Кристиан ЭРИКСЕН: «Я сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо был»

Новичок «Брентфорда» Кристиан Эриксен признался, что готов к возвращению на поле после остановки сердца во время Евро-2020:

«У меня было много времени, чтобы усердно работать и сейчас я даже в лучшем состоянии, чем когда-либо был. Мне не хватает игровой практики, но не вижу причин, почему бы мне не вернуться на свой прежний уровень.

Я смогу выйти на поле ровно тогда, когда тренер посчитает это нужным. Однако признаюсь, было бы здорово сыграть спустя столько времени после случившегося».