Левандовски определился, где хочет продолжить карьеру

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски принял решение покинуть «Баварию» ближайшим летом. Польский форвард хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.

По информации испанских СМИ, Левандовски хочет продолжить карьеру в «Реале». Контракт форварда с «Баварией» истекает летом 2023 года, поэтому ближайшее трансферное окно для чемпионов Германии будет последним шансом продать игрока за солидную сумму.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 35 голов и 3 ассиста в 29 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость 33-летнего поляка оценивается в 50 миллионов евро.