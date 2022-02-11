Левандовски определился, где хочет продолжить карьеру

Форвард намерен покинуть «Баварию» летом

  • 11.02.2022 07:31
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Левандовски определился, где хочет продолжить карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски принял решение покинуть «Баварию» ближайшим летом. Польский форвард хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.

По информации испанских СМИ, Левандовски хочет продолжить карьеру в «Реале». Контракт форварда с «Баварией» истекает летом 2023 года, поэтому ближайшее трансферное окно для чемпионов Германии будет последним шансом продать игрока за солидную сумму.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 35 голов и 3 ассиста в 29 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость 33-летнего поляка оценивается в 50 миллионов евро.

Источник — AS

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