Левандовски не останется в Баварии на последний год контракта

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов вскоре покинуть мюнхенский клуб.

Как сообщает источник, 33-летний поляк не останется в мюнхенском клубе на последний сезон контракта, если до лета 2022 года стороны не подпишут новое соглашение.

Действующее соглашение между Левандовски и «Баварией» истекает летом 2023 года. Новые переговоры о продлении намечены на текущую весну. Либо игрок продлит контракт до конца нынешнего сезона, либо будет продан летом, так как это последний шанс «Баварии» получить за него какие-то деньги.

В то же время мюнхенский клуб намерен купить нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда.

В сезоне-2021/22 Левандовски провел 27 матчей во всех турнирах за «Баварию» и забил 34 гола. На счету Холанда 19 матчей и 22 гола за «Боруссию».