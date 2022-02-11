Источник: Коноплянка отправился в Польшу, но есть и запасной вариант

32-летний левый вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в польской «Краковии».
По информации источника, футболист отправился в Польшу, где его ждет заключительный раунд переговоров с «Краковией».
Если сторонам удастся достигнуть соглашения, Коноплянка пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт.
На случай, если что-то пойдет не по плану, у Евгения есть еще один вариант. Зимнее трансферное окно в Польше закрывается 28 февраля.
Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до 30 июня нынешнего года. В текущем сезоне хавбек провел только 2 матча за «горняков».
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Источник — BurBuzz
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