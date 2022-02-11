Легионер Ворсклы: «В УПЛ много хороших команд и высокая конкуренция»

Новичок полтавской «Ворсклы» Джоко Зайков рассказал, почему решил перебраться в УПЛ.

«Я выбрал УПЛ, так как здесь много хороших команд и высокая конкуренция. Нынешняя игровая модель «Ворсклы» не будет для меня новой. И в Бельгии, и своей национальной сборной Серверной Македонии я уже играл с тремя центральными защитниками. Среди этой тройки я играл на всех позициях. Против соперников предпочитаю использовать персональную опеку.

За свою сборную я играю с 2016 года, провел 16 матчей. Помню противостояние со сборной Украины. Это топ-команда, которой мы смогли создать проблемы», - сказал Зайков.

Отметим, что 27-летний защитник является воспитанником клуба из Северной Македонии «Работнички». Зайков имеет в своем активе выступления за бельгийский «Шарлеруа» с 2015-2021 по годы, а последним его клубом был болгарский «Левски».