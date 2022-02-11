Источник: Металлист подпишет парагвайского хавбека Хорхе Рохаса

Футболист уже прибыл в Украину для подписания контракта

  • 11.02.2022 01:58
  • 223 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: Металлист подпишет парагвайского хавбека Хорхе Рохаса
© Twitter. Хорхе Рохас

Харьковский «Металлист» подпишет контракт с парагвайским полузащитником Хорхе Рохасом.

29-летний футболист уже прибыл в Украину для подписания контракта. Медосмотр состоится 11 февраля.

Контракт будет подписан до конца сезона с возможностью пролонгации. Рохас является свободным агентом, поэтому достанется «Металлисту» бесплатно.

Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро. В сезоне 2015/16 он принадлежал португальской «Бенфике».

Ранее сообщалось, что полиция вызовет Александра Ярославского на допрос, поскольку президент «Металлиста» является возможным участником ДТП со смертельным исходом.

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
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    Lion, 11.02.2022 02:38
    0
    Пускай в Лондон летит там его ярык встретит..
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