Источник: Металлист подпишет парагвайского хавбека Хорхе Рохаса

Харьковский «Металлист» подпишет контракт с парагвайским полузащитником Хорхе Рохасом.

29-летний футболист уже прибыл в Украину для подписания контракта. Медосмотр состоится 11 февраля.

Контракт будет подписан до конца сезона с возможностью пролонгации. Рохас является свободным агентом, поэтому достанется «Металлисту» бесплатно.

Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро. В сезоне 2015/16 он принадлежал португальской «Бенфике».

Ранее сообщалось, что полиция вызовет Александра Ярославского на допрос, поскольку президент «Металлиста» является возможным участником ДТП со смертельным исходом.