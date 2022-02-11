Источник: Металлист подпишет парагвайского хавбека Хорхе Рохаса

Харьковский «Металлист» подпишет контракт с парагвайским полузащитником Хорхе Рохасом.
29-летний футболист уже прибыл в Украину для подписания контракта. Медосмотр состоится 11 февраля.
Контракт будет подписан до конца сезона с возможностью пролонгации. Рохас является свободным агентом, поэтому достанется «Металлисту» бесплатно.
Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро. В сезоне 2015/16 он принадлежал португальской «Бенфике».
Ранее сообщалось, что полиция вызовет Александра Ярославского на допрос, поскольку президент «Металлиста» является возможным участником ДТП со смертельным исходом.
Источник — Twitter
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