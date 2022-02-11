В субботу, 12 февраля, состоится финал клубного чемпионата мира, в котором сыграют английский «Челси» и бразильский «Палмейрас».
Поединок состоится в Абу-Даби на арене «Мохаммед бин Зайед Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
«Челси» – «Палмейрас». Прогноз и анонс на финал клубного чемпионата мира
В прямом эфире посмотреть встречу можно на официальном ютуб-канале FIFA.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.