В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» победил «Сассуоло» (2:1).
В дебюте игры Пауло Дибала открыл счет, однако вскоре Хамед Траоре сравнял счет. В концовке матча после удара Душана Влаховича мяч в свои ворота срезал Руан.
В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», в другой паре за выход в финал поборются «Милан» и «Интер».
Кубок Италии. 1/4 финала
Ювентус – Сассуоло – 2:1
Голы: Дибала, 3 (1:0). Траоре, 24 (1:1). Руан, 88, автогол (2:1).
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Сассуоло).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.