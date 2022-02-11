В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» победил «Сассуоло» (2:1).

В дебюте игры Пауло Дибала открыл счет, однако вскоре Хамед Траоре сравнял счет. В концовке матча после удара Душана Влаховича мяч в свои ворота срезал Руан.

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», в другой паре за выход в финал поборются «Милан» и «Интер».

Кубок Италии. 1/4 финала

Ювентус – Сассуоло – 2:1

Голы: Дибала, 3 (1:0). Траоре, 24 (1:1). Руан, 88, автогол (2:1).