Ювентус
2 : 1
Сассуоло
10.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Сассуоло – 2:1. Влахович вырвал победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии

  • 11.02.2022 00:59
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Ювентус – Сассуоло – 2:1. Влахович вырвал победу. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» победил «Сассуоло» (2:1).

В дебюте игры Пауло Дибала открыл счет, однако вскоре Хамед Траоре сравнял счет. В концовке матча после удара Душана Влаховича мяч в свои ворота срезал Руан.

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», в другой паре за выход в финал поборются «Милан» и «Интер».

Кубок Италии. 1/4 финала

Ювентус – Сассуоло – 2:1

Голы: Дибала, 3 (1:0). Траоре, 24 (1:1). Руан, 88, автогол (2:1).

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
24' ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Сассуоло).
3' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).

Источник — Sport.ua

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