Автогол после удара Влаховича. Юве обыграл Сассуоло и вышел в полуфинал

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» победил «Сассуоло» (2:1)
В дебюте игры Пауло Дибала открыл счет, однако вскоре Хамед Траоре сравнял счет. В концовке матча после удара Душана Влаховича мяч в свои ворота срезал Руан.
В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», в другой паре за выход в финал поборются «Милан» и «Интер».
Кубок Италии. 1/4 финала
Ювентус – Сассуоло – 2:1
Голы: Дибала, 3 (1:0). Траоре, 24 (1:1). Руан, 88, автогол (2:1).
Ювентус: Перин, Де Шильо (Локателли, 61), де Лигт, Алекс Сандру, Бонуччи, Артур (Рабьо, 70), Маккенни, Закария (Мората, 61), Влахович (Кайю Жорже, 90), Дибала, Куадрадо.
Сассуоло: Пеголо, Каан Айхан (Мерт Мюльдюр, 46), Феррари, Руан, Кирьякопулос, Лопес (Сейде, 90), Харруи (Фраттези, 74), Траоре (Матеус Энрике, 60), Распадори, Берарди (Дефрель, 59), Скамакка.
Предупреждения: Траоре, 58. Матеус Энрике, 68.
Судья: Маринелли (Италия).
Источник — Sport.ua
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