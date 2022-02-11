Ювентус
2 : 1
Сассуоло
10.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Автогол после удара Влаховича. Юве обыграл Сассуоло и вышел в полуфинал

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», а «Милан» - с «Интером»

  • 11.02.2022 00:12
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Автогол после удара Влаховича. Юве обыграл Сассуоло и вышел в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» победил «Сассуоло» (2:1)

В дебюте игры Пауло Дибала открыл счет, однако вскоре Хамед Траоре сравнял счет. В концовке матча после удара Душана Влаховича мяч в свои ворота срезал Руан.

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», в другой паре за выход в финал поборются «Милан» и «Интер».

Кубок Италии. 1/4 финала

Ювентус – Сассуоло – 2:1

Голы: Дибала, 3 (1:0). Траоре, 24 (1:1). Руан, 88, автогол (2:1).

Ювентус: Перин, Де Шильо (Локателли, 61), де Лигт, Алекс Сандру, Бонуччи, Артур (Рабьо, 70), Маккенни, Закария (Мората, 61), Влахович (Кайю Жорже, 90), Дибала, Куадрадо.

Сассуоло: Пеголо, Каан Айхан (Мерт Мюльдюр, 46), Феррари, Руан, Кирьякопулос, Лопес (Сейде, 90), Харруи (Фраттези, 74), Траоре (Матеус Энрике, 60), Распадори, Берарди (Дефрель, 59), Скамакка.

Предупреждения: Траоре, 58. Матеус Энрике, 68.

Судья: Маринелли (Италия).

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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