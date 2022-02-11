Канарейки обыграли Бастию. Определены полуфинальные пары во Франции

10 февраля «Нант» вышел в полуфинал Кубка Франции, переиграв «Бастию» (2:0).

Голами у «канареек» отметились Людовик Блас, который забил пенальти на 2-й минуте, и Рандаль Коло-Муан (71 мин).

В полуфинале Кубка Франции «Нант» встретится с «Монако», а «Марсель» будет играть против «Версаля» (Дивизион 4). Матчи пройдут 1 или 2 марта.

Кубок Франции. 1/4 финала

Нант – Бастия – 2:0

Голы: Блас, 3 (пен), Коло-Муан, 71.