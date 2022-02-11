Нант
2 : 0
Бастия
10.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Канарейки обыграли Бастию. Определены полуфинальные пары во Франции

«Нант» сыграет с «Монако» в полуфинале Кубка Франции

  • 11.02.2022 00:47
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Канарейки обыграли Бастию. Определены полуфинальные пары во Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

10 февраля «Нант» вышел в полуфинал Кубка Франции, переиграв «Бастию» (2:0).

Голами у «канареек» отметились Людовик Блас, который забил пенальти на 2-й минуте, и Рандаль Коло-Муан (71 мин).

В полуфинале Кубка Франции «Нант» встретится с «Монако», а «Марсель» будет играть против «Версаля» (Дивизион 4). Матчи пройдут 1 или 2 марта.

Кубок Франции. 1/4 финала

Нант – Бастия – 2:0

Голы: Блас, 3 (пен), Коло-Муан, 71.

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Нант).
3' ГОЛ ! С пенальти забил Людовик Блас (Нант).

Источник — Sport.ua

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