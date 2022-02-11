Канарейки обыграли Бастию. Определены полуфинальные пары во Франции

10 февраля «Нант» вышел в полуфинал Кубка Франции, переиграв «Бастию» (2:0).
Голами у «канареек» отметились Людовик Блас, который забил пенальти на 2-й минуте, и Рандаль Коло-Муан (71 мин).
В полуфинале Кубка Франции «Нант» встретится с «Монако», а «Марсель» будет играть против «Версаля» (Дивизион 4). Матчи пройдут 1 или 2 марта.
Кубок Франции. 1/4 финала
Нант – Бастия – 2:0
Голы: Блас, 3 (пен), Коло-Муан, 71.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Нант).
|3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Людовик Блас (Нант).
Источник — Sport.ua
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