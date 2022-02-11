У Атлетика и Валенсии ничья в первой полуфинальной игре Кубка Испании

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью (1:1).

На 37-й минуте у басков отличился Рауль Гарсия, Уго Дуро ответил на 65-й минуте и сравнял результат.

С 45-й минуты «Валенсия» играла в меньшинстве, так как красную карточку получил Макси Гомес.

Ответный матч состоится 2 марта. В другом полуфинале «Бетис» играет против «Райо Вальекано» (2:1 в первом матче).

Кубок Испании. 1/2 финала

Атлетик – Валенсия – 1:1

Голы: Рауль Гарсия, 37 – Дуро, 65.

Атлетик: Агирресабала, Иньиго Мартинес, Альварес (Вивиан, 46), Лекуэ, Берчиче, Весга, Икер Муниаин, Дани Гарсия (Саррага, 78), Беренгер, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 79), Рауль Гарсия (Сансет, 67)

Валенсия: Мамардашвили, Коррейа, Диакаби, Хосе Гайя (Лато, 84), Альдерете, Фулькье, Солер, Мориба (Рачич, 90), Гонсалу Гедеш (Муса, 75), Дуро (Маркос Андре, 90), Хиль (Элдер Кошта, 84).

Предупреждения: Дани Гарсия, 63 – Фулькье, 43. Диакаби, 79. Дуро, 90.

Удаления: Гомес, 45.

Судья: Монтеро (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine