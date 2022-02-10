Журналист ТКАЧ: «Ярославский был нетрезвым за несколько часов до ДТП»

Журналист издания «Украинская правда» Михаил Ткач рассказал в Facebook о ДТП с участием автомобиля из кортежа президента «Металлиста» Александра Ярославского (на украинском языке):

«Стосовно ДТП олігарха Ярославського. Ми неодноразово фіксували олігарха на різних заходах та в аеропорту саме за кермом. В Україні загалом лише декілька великих бізнесменів, які особисто керують машинами: Суркіси, Колесніков, Ярославський. Нещодавно були повідомлення про те, що в Україну завезли один з найдорожчих «кубиків». За інформацією з наших джерел, саме для Ярославського.

«Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников на планете. Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от 571 270 евро (почти 18 000 000 гривен!)» Посилання на джерело у першому коментарі. За нашою інформацією саме таке авто і потрапило в ДТП вчора вночі.

Про те що Ярославський сьогодні залишав країну раптово, відлітаючи в Лондон, може свідчити той факт, що чартер прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чекав у аеропорту навіть декілька годин, як це відбувається зазвичай.

Наше джерело повідомляє, що вчора ввечері спілкувались з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і він був у нетверезому стані. На фото авто Ярославського після того як збило насмерть людину».