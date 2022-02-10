Сергей ПАЛКИН: «Игнатенко сказал: дайте мне шанс в чемпионате Франции»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, почему центральный хавбек Даниил Игнатенко покинул «Днепр-1» и на правах аренды перебрался во французский «Бордо».

«Футболист сам попросил. Говорит, ребята, а дайте мне сыграть в чемпионате Франции. Для него это было прямо... Сказал, что, возможно, не будет больше шанса сыграть против Месси или Мбаппе».

«Надеемся, что он заиграет в «Бордо». Хотя мы понимаем, что в «Днепре-1» он бы играл больше».

«Он захотел попробовать себя в европейском чемпионате, и мы дали возможность. А как он себя проявит - это в его руках», - сказал Палкин.

Дебют Игнатенко сложился неудачно - хавбек получил красную карточку после выхода на замену.