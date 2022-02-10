Сергей ПАЛКИН: «Игнатенко сказал: дайте мне шанс в чемпионате Франции»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, почему центральный хавбек Даниил Игнатенко покинул «Днепр-1» и на правах аренды перебрался во французский «Бордо».
«Футболист сам попросил. Говорит, ребята, а дайте мне сыграть в чемпионате Франции. Для него это было прямо... Сказал, что, возможно, не будет больше шанса сыграть против Месси или Мбаппе».
«Надеемся, что он заиграет в «Бордо». Хотя мы понимаем, что в «Днепре-1» он бы играл больше».
«Он захотел попробовать себя в европейском чемпионате, и мы дали возможность. А как он себя проявит - это в его руках», - сказал Палкин.
Дебют Игнатенко сложился неудачно - хавбек получил красную карточку после выхода на замену.
Источник — Футбол 1/2/3
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и еще раз удивляюсь как зинченко смог сбежать с этого рабства.... а помните как шахта еще хотела от ман сити милионов за то что зинченко сбежал от них и жил в гаражах....)))
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