Сергей ПАЛКИН: «Игнатенко сказал: дайте мне шанс в чемпионате Франции»

Генеральный директор рассказал, почему отпустил игрока в «Бордо»

  • 10.02.2022 23:12
  • 795 просмотров
  • 2 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Игнатенко сказал: дайте мне шанс в чемпионате Франции»
© twitter.com/girondins

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, почему центральный хавбек Даниил Игнатенко покинул «Днепр-1» и на правах аренды перебрался во французский «Бордо».

«Футболист сам попросил. Говорит, ребята, а дайте мне сыграть в чемпионате Франции. Для него это было прямо... Сказал, что, возможно, не будет больше шанса сыграть против Месси или Мбаппе».

«Надеемся, что он заиграет в «Бордо». Хотя мы понимаем, что в «Днепре-1» он бы играл больше».

«Он захотел попробовать себя в европейском чемпионате, и мы дали возможность. А как он себя проявит - это в его руках», - сказал Палкин.

Дебют Игнатенко сложился неудачно - хавбек получил красную карточку после выхода на замену.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    agins, 10.02.2022 23:28
    +4
    епать у них там рабство.... но виноват сам игнатенко, что подписал этот кобальный контракт.
    и еще раз удивляюсь как зинченко смог сбежать с этого рабства.... а помните как шахта еще хотела от ман сити милионов за то что зинченко сбежал от них и жил в гаражах....)))
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    online
    Face Control, 10.02.2022 23:30
    -4
    Только удачи.
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