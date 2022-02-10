Где смотреть онлайн матч Winter Cup 2022 Полесье — Металлист

Поединок товарищеского турнира состоится в пятницу, 11 февраля, в 19:00

  • 10.02.2022 22:31
  • 108 просмотров
  • 2 комментария
Где смотреть онлайн матч Winter Cup 2022 Полесье — Металлист
© ФК Металлист

В пятницу, 11 февраля, состоится поединок товарищеского турнира Winter Cup 2022, в котором житомирское «Полесье» сыграет с харьковским «Металлистом».

Поединок состоится в Турции. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

«Полесье» — «Металлист». Прогноз и анонс на матч Winter Cup 2022.

В прямом эфире поединок «Полесье» — «Металлист» покажет телеканал «Футбол 1».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 10.02.2022 22:37
    -1
    Верим в победу Металлиста.
    Ссылка
    online
    ZportUA, 10.02.2022 22:51
    -2
    Шанс для Металлиста2021 выиграть первый и последний трофей в своей короткой истории
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