Где смотреть онлайн матч Winter Cup 2022 Полесье — Металлист

В пятницу, 11 февраля, состоится поединок товарищеского турнира Winter Cup 2022, в котором житомирское «Полесье» сыграет с харьковским «Металлистом».
Поединок состоится в Турции. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
«Полесье» — «Металлист». Прогноз и анонс на матч Winter Cup 2022.
В прямом эфире поединок «Полесье» — «Металлист» покажет телеканал «Футбол 1».
Источник — Sport.ua
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