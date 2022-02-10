Динамо вернулось в Киев

Киевская команда получила два выходных перед третьим сбором

  • 10.02.2022 19:38
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Динамо вернулось в Киев
© ФК Динамо Киев

После заключительного контрольного матча на первом зимнем сборе против двукратного чемпиона Боснии и Герцеговины, команды «Широки Бриег» (4:1), делегация киевского «Динамо» вернулась из турецкой Анталии в Киев. Самолет с динамовцами приземлился в аэропорту «Борисполь» вечером, поэтому игроки разъехались сразу по домам.

Тренерский штаб предоставил футболистам два выходных дня.

Вылет на второй сбор в теплую Турцию (на третий в целом) запланирован на утро воскресенья, 13 февраля. Продлится третий подготовительный этап до 22 февраля. Это будет завершающий этап подготовки подопечных Мирчи Луческу ко второй части сезона.

В рамках третьего сбора планируется проведение пяти спаррингов, однако в программе команды возможны изменения.

Источник — ФК Динамо Киев

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