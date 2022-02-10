Серена УИЛЬЯМС – о завершении карьеры: «У меня всегда был план»

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала возможное завершение карьеры в ближайшее время.



«Я готова к этому дню. Я готовилась к нему больше 10 лет. Если вы смотрели «Короля Ричарда», то знаете, что мой отец всегда говорил, что нужно готовиться, так что я была готова к этому. В конце концов, очень важно всегда иметь план, и у меня он всегда был», – сказала Уильямс-младшая.



Отметим, что Серене в прошлом году исполнилось 40 лет, она является 23-кратной победительницей турниров Grand Slam.

Читайте также: Фильм об отце сестер Уильямс претендует на шесть Оскаров