Фильм об отце сестер Уильямс претендует на шесть Оскаров

Фильм про отца легендарных теннисисток сестер Уильямс «Король Ричард» получил шесть номинаций на премию «Оскар».
Лента претендует на награду в таких номинациях:
«Лучший фильм»
«Лучший оригинальный сценарий»
«Лучшая мужская роль» (Уилл Смит)
«Лучшая женская роль второго плана» (Анжаню Эллис)
«Лучший монтаж»
«Лучшая песня»
Премия «Оскар» пройдет 27 марта 2022 года.
Источник — Oscars
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