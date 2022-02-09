Фильм об отце сестер Уильямс претендует на шесть Оскаров

Ричарда Уильямса сыграл Уилл Смит

  • 09.02.2022 14:55
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Фильм об отце сестер Уильямс претендует на шесть Оскаров
© Warner Bros

Фильм про отца легендарных теннисисток сестер Уильямс «Король Ричард» получил шесть номинаций на премию «Оскар».
 
Лента претендует на награду в таких номинациях:

«Лучший фильм»
«Лучший оригинальный сценарий»
«Лучшая мужская роль» (Уилл Смит)
«Лучшая женская роль второго плана» (Анжаню Эллис)
«Лучший монтаж»
«Лучшая песня»
 
Премия «Оскар» пройдет 27 марта 2022 года.

Источник — Oscars

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